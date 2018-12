Facebook

Die Polizei fahndet nach einem Deutschen, gegen den ein europäischer Haftbefehl besteht (Symbolfoto) © APA/Fohringer

Ein europaweit gesuchter 37-jähriger Deutscher war monatelang in einem Beherbergungsbetrieb in Pörtschach am Wörthersee untergetaucht. Der Mann hatte von 5. Oktober bis 15. Dezember ein Zimmer in einer Pension bewohnt. Als der Gästehausbetreiber ihm auf die Schlicht kam, meldete sich dieser bei der Polizei.

