Die Weihnachtsgottesdienste finden wieder in der Evangelischen Kirche am Lendkanal statt. Nur die Orgel muss erst wiederhergestellt werden. Inzwischen gibt es eine Ersatzorgel.

Die Johanneskirche am Lendkanal in Klagenfurt wurde nach dem Brand saniert © Helmuth Weichselbraun

Die Gemeinde der Evangelischen Kirche am Martin-Luther-Platz in Klagenfurt kann aufatmen: Weihnachten können die Gläubigen wieder in ihrer Kirche feiern. "Nur der Gottesdienst am 16. Dezember findet noch in der Christuskirche statt", sagt Kurator Udo Puschnig: "Da werde ich mich auch bei der Schwestergemeinde für die freundliche Aufnahme bedanken."

