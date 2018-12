In einem Clubraum in Klagenfurt besuchten Samstagabend an die 30 Gäste eine Weihnachtsfeier, als plötzlich im Gebäude ein Brand ausbrach. Fünf Feuerwehren alarmiert.

Fünf Feuerwehren wurden alarmiert (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Kanizaj

Bei einer Weihnachtsfeier in Klagenfurt kam es Samstagabend zu einem dramatischen Zwischenfall. Es war gegen 17.45 Uhr, als im Clubraum in der Nähe des Bahnhofes Klagenfurt-Ebenthal, in dem die Feier stattfand, ein Feuer ausbrach. "Die Gäste haben vorbildlich gehandelt. Sie riefen die Einsatzkräfte und evakuierten sofort das Gebäude, dass niemand mehr in Gefahr war", sagt Einsatzleiter Robert Ratheiser von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Diese rückte ebenso wie die Freiwilligen Feuerwehren St. Peter und St. Ruprecht an. Die Feuerwehren Hauptwache und Viktring standen in Bereitschaft. "Zuerst sah es sehr dramatisch aus, als würde der gesamte Keller brennen. Es rauchte stark, Fenster barsten", sagt Ratheiser.