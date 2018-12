Zum Abschminken: Einbrecher stahlen in der Nacht auf Freitag hochpreisige Kosmetikartikel aus einem Kosmetikstudio in Klagenfurt.

Unschöner Einbruch in Schönheitssalon © picsfive - Fotolia

Diese Tat hätten sich die Einbrecher abschminken können: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen bisher unbekannte Täter in ein Kosmetikstudio in Klagenfurt ein und stahlen hochpreisige Kosmetikartikel und Kleingeld in Höhe von etwa 300 Euro. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest.