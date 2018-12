Klagenfurt Fußgängerin schwer verletzt: Radfahrer fuhr einfach weiter

Facebook

© Fuchs

Eine 77 Jahre alte Frau aus Klagenfurt war Freitagfrüh zu Fuß auf einem Gehsteig in der Radetzkystraße in Klagenfurt unterwegs. Plötzlich fuhr ein unbekannter Radfahrer so knapp an ihr vorbei, dass sie ausweichen musste. Die Frau kam dabei so unglücklich zu Sturz, dass sie eine schwere Verletzung erlitt. Sie musste von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden. Der Radfahrer fuhr ohne anzuhalten weiter.