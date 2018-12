Facebook

Helga Murnig mit ihrem „Adoptivkind“ Simon, im Hintergrund: Stationsschwester Monika Jahn und Sohn Walter Murnig © Kabeg

Ein kleiner Weihnachtsbaum, üppig geschmückt, darunter eine Rodel und viele Geschenke. Die Palliativstation im Klinikum Klagenfurt zeigt sich vorweihnachtlich. Den Gang hinunter ist das Zimmer von Helga Murnig. Sie ist 74 Jahre alt. Wie viel Zeit ihr noch bleibt, vermag niemand zu sagen. Sie habe nur einen Wunsch noch: Sie will mit einem Reporter sprechen.

Ich gestehe: Ich bin sehr nervös vor unserem Gespräch.

MURNIG: Wieso?

Das Wort palliativ . . .

MURNIG: Es ist abschreckend, ich weiß. Ich wollte hier auch nicht hin, habe mich gewehrt. Das ist ja nur die Abteilung, in die man geht, um zu sterben, dachte ich. Weil wir alle so wenig darüber wissen, was hier geleistet wird. Deshalb wollte ich mit Ihnen reden.

