Die angehenden Kindergartenpädagoginnen übergaben mehr als 800 Euro an die Jugendwohngemeinschaft der Diakonie de La Tour in Hermagor.

Die jungen Frauen traten an ihrem schulfreien Tag auf © Privat

Besonders in der Vorweihnachtszeit stellen sich viele Menschen in den Dienst der guten Sache. Dies taten auch Schülerinnen der 2a-Klasse der Bundes-Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) Kärnten. Als Straßenmusikantinnen sammelten die jungen Frauen am Alten Platz in Klagenfurt Geld für die Jugendwohngemeinschaft der Diakonie de La Tour in Hermagor. Mit einem großen Plakat machten sie auf ihre Mission aufmerksam.