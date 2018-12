Facebook

Unfassbar: Luka Fekonja hat sein junges Leben verloren © ÖWR

Und wir dachten, wir hätten noch so viel Zeit . . .", steht auf der Parte von Luca Antonio Fekonja. Jeder dachte das. Niemand kann begreifen, dass der junge Mann nicht mehr lebt. Unermesslich ist der Verlust für die Familie. "Sein Tod reißt ein großes Loch in die Herzwand der Österreichischen Wasserrettung in Klagenfurt", sagt die ÖWR-Einsatzleitung.

