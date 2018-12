Neues Konzept"GTI-Treffen braucht kein Gummi-Gummi mehr"

Die Eventveranstalter Semtainment übernehmen ab 2019 die Organisation des GTI-Treffens in Reifnitz. Nach 38 Jahren will man dem Treffen ein neues Image verpassen.

Der VW-Konzern bekennt sich laut Semmler zum Treffen © Weichselbraun

Das Ziel ist klar definiert: "Das GTI-Treffen soll wieder so attraktiv werden, dass die Leute diese illegalen und unkoordinierten Veranstaltungen meiden und wieder zum Haupttreffen an den Wörthersee kommen." Damit dieses Ziel auch erreicht wird, hat sich die Gemeinde Maria Wörth dazu entschlossen, im kommenden Jahr das offizielle GTI-Treffen (29. Mai bis 1. Juni) nicht mehr selbst zu veranstalten und die Organisation an die Eventagentur Semtainment zu übergeben. "Wir wollen weg von diesem Ballermann-Image", kündigt Geschäftsführer Thomas Semmler an. DJ-Musik stellt er ebenso in Frage wie den "Gummi-Gummi-Platz". "Den braucht in Wahrheit niemand mehr."

