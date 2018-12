Facebook

Vom freitägigen Schneefall blieb eine zarte Schicht übrig © Helmuth Weichselbraun

Wetter

Der Luftdruck steigt und somit stabilisiert sich auch das Wetter. Zunächst sind jedoch auch noch mehr und sogar dickere Wolken- oder Hochnebelfelder zu erwarten. Tagsüber setzt sich dann überall im Land langsam zunehmend sonniges Wetter durch und vor allem am Nachmittag ist es oft freundlich. "Die Temperaturen sind weiterhin richtig winterlich geprägt und steigen selbst am Nachmittag nur vereinzelt über den Gefrierpunkt an", sagt Meteorologe Reinhard Prugger. So erwarten wir zum Beispiel in Velden am Wörthersee in den Nachmittagsstunden Werte um null Grad. Noch kälter und somit auch frostiger dürfte es in den schattigen Talschaften sein und auch oben auf den Bergen ist es noch immer recht winterlich.