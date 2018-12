Facebook

Wolfgang Germ ist zwar Spitzenkandidat, vermeidet aber die Ansage: Ich will Bürgermeister werden! © Markus Traussnig

Es gibt zwei Erklärungen, warum die FPÖ jetzt schon die Spitzenkandidatur für 2021 festgelegt hat. Die eine lautet: Ihre Karenzierung bei der Berufsfeuerwehr endet 2019.

WOLFGANG GERM: Absolut falsch, die endet 2020. Und die Bürgermeisterin unterstützt mich dabei, dass ich meine Dienste machen und den Leuten helfen kann. Im Moment sind es zwei Nachtdienste pro Woche. Was ist die zweite Variante?



Dass Sie oder Scheider mit einer eigenen Liste antreten würden.

Nein, das war vorab festgelegt, dass das nicht passieren wird. Wir einigten uns darauf, abzufragen, welche Themen die Leute in der Stadt bewegen und dazu, wer diese Sachfragen glaubwürdig vertritt. Wer da besser abschneidet, wird der Spitzenkandidat, der andere die Nummer Zwei.



Birgt dieser Frühstart in den Wahlkampf nicht die Gefahr, dass man sich bis 2021 verbraucht?

Bei der Landtagswahl wurde unser Spitzenkandidat zu spät präsentiert, das wissen wir. Als wir im Jänner dieses Jahres durch die Stadt zogen und Wahlkampf für das Land machten, fragten die Leute uns: Wer von euch beiden wird als Bürgermeister kandidieren? Es gab dieses Vakuum, das haben wir ausgefüllt.

Demonstrative Einigkeit: Scheider und Germ Foto © Markus Traussnig

70 Prozent der Bevölkerung regt das Thema auf, eigentlich alle, bis auf ein paar Grüne. Und ich habe auch bei anderen Themen eine Kompetenz, weil ich was gemacht habe, den Friedensforst, den Spielplatz im Europapark. Über das Referat Entsorgung habe ich zum Glück nun auch den Hochwasserschutz in meinem Ressort, das beschäftigt die Leute enorm.Das Projekt dauert länger, weil Stadt und Land immer mehr Projekte eingebracht haben. Aber jetzt ist vieles auf Schiene. Die Wassergenossenschaft wird aufgelöst, ein Abwasserverband gegründet, der baut dann auch. Im Herbst 2019 können wir dann hoffentlich bauen.Wir sind mit zwei Sitzen im Stadtsenat vertreten, aber auch Opposition, weil wir nie bei den Koalitionsgesprächen dabei sind. Aber jeder weiß, dass wir für die Stadt arbeiten. Nehmen wir das Beispiel Benediktinerschule. Die hätten das um 1,6 Millionen Euro verkauft, wenn wir nicht aufgezeigt hätten. Jeder im Stadtsenat weiß, ich helfe, ich helfe der Bürgermeisterin oft mit Inputs. Und hat dann auch das Gehör und die Stärke das entsprechend umzusetzen, nur weiß eben keiner, dass das vom Germ kommt. Wir werden sicher noch lösungsorientierter und nicht kantiger sein, denn das ist es, was die Leute wollen.Ich war gestern einen halben Tag bei den Stadtwerken. Ich sage jetzt kein Wort zu den Problemen dort, ich bin ja Aufsichtsrat und will dem Unternehmen nicht schaden. Aber in dem Unternehmen muss wieder Ruhe einkehren. Zu viel Politik schadet dem Unternehmen, das wissen wir. Aber im Gegensatz zu anderen Kollegen bin ich nicht überfordert.Wir haben jetzt die Rochade, dann arbeiten wir die Sachthemen ab, dann kommt eine neue Evaluierung. Den Satz: Ich will so viele Prozente, werden Sie von mir nicht hören. Das wäre unseriös.