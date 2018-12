Facebook

Auch am Freitag müssen Autofahrer wieder zum Eiskratzer greifen © Fotolia/perfectmatch - stock.adobe.com

Wetter

Das wetterbestimmende Höhentief zieht nur sehr langsam weiter nach Osten. Am Freitag sind daher bei uns im Land die Wolken zumeist auch noch recht dicht und es kann sogar ein wenig schneien, eher am Vormittag als am Nachmittag. Es ist winterlich kalt und daher selbst in den Nachmittagsstunden zumeist frostig. "Aufgrund der winterlichen Temperaturen dürften die Schneekanonen ordentlich arbeiten können und für zunehmend bessere Bedingungen auf den meisten Skipisten sorgen können", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen steigen nach einer oft recht frostigen Nacht tagsüber zum Beispiel in St. Jakob im Rosental und in Schiefling am See auf Werte um -2 Grad an.

Tipp des Tages

Heute Abend findet ein weiteres Konzert der Reihe "Stiller Advent in Klagenfurt" statt. Gestaltet wird dieser besondere Abend vom Männerdoppelsextett Klagenfurt (Leitung Roland Loibnegger), Ambidravi Vocal (Leitung Margit Zlattinger) und den Kärntner Weisenbläsern (Leitung Christian Duss). Auf dem Programm stehen Lieder wie "O du stille Zeit", "Tiaf eine is Winta" und "Werst mei Liacht ume sein". Durch den Abend führt Anneliese Wernitznig. Der Erlös der Veranstaltung, die von Richi Di Bernardo organisiert wird, kommt "Kärntner in Not" zugute.

Adventkonzert Klagenfurt. Landhaushof. Freitag, 14. Dezember, 18 Uhr. Eintritt: Freiwillige Spende für Kärntner in Not.