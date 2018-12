So nutzen Jugendliche Medien„Nur 90 Sekunden Aufmerksamkeit“

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© oneinchpunch - Fotolia

Es war ein Aufeinandertreffen von Generationen und völlig unterschiedlicher Medienkultur. Im Publikum: fast 1000 Schüler des Schulzentrums Mössingerstraße in Klagenfurt. Auf dem Podium: die Chefredakteure der größten Kärntner Medien – Antonia Gössinger für die Kleine Zeitung, Bernhard Bieche für den ORF, Hannes Mösslacher für die Kronen Zeitung und Peter Kowal für die Woche. FH-Professorin Kathrin Stainer-Hämmerle führte als Moderatorin durch das Thema „Welche Medien braucht der junge Mensch?“ Diese Frage ließ Lehrer Gernot Opriessnig bereits vorab unter den 1000 Schülern abfragen – und dabei so manche etablierte Marke alt aussehen. Die klassischen Medien – also Fernsehen, Radio und Zeitung sowie deren Online-Ableger – werden nur von elf Prozent der Befragten vorwiegend genutzt. Der Rest tummelt sich in den Sozialen Medien. Wobei das sonst omnipräsente Facebook weit abgeschlagen ist. Vor allem der Video-Kanal Youtube aber auch Snapchat und Instagram, die ebenso massiv auf Video-Inhalte setzen, sind gefragt. Foto © KLZ

In der Diskussion, die von Fragen der Schüler getrieben war, gab es zahlreiche offene Antworten. Etwa ein Eingeständnis, wie schwierig es im aktuellen Umfeld ist, mit Journalismus Aufmerksamkeit zu generieren. ORF-Chefredakteur Bernhard Bieche: „Der durchschnittliche Radio-Beitrag dauert nur mehr 90 Sekunden, mehr Aufmerksamkeit schenken uns die Leute nicht.“ Bei Video-Beiträgen im Netz verhalte es sich ähnlich. Dass Donald Trump keine Exklusivrechte auf den Ausdruck „Fake News“ hat, merkte Woche-Chef Kowal an: „Auch in Österreich gibt es eine Partei, die von Fake News spricht, weil ihr die Nachrichten nicht schmecken.“ Knapp 1000 Jugendliche verfolgten die Diskussion Foto © Markus Traussnig Kleine-Zeitung-Chefin Gössinger nannte fundierte Faktenchecks als effizientesten Weg, derlei Gerüchten entgegenzutreten, und prangerte an, dass von Politikern versucht werde, unliebsame Fragen oder gar Journalisten auszusparen bzw. -sperren. Krone-Chef Mösslacher forderte schlicht mehr Geld ein. „Wenn alle Medienhäuser nur sparen und wir einheitlichen Agentur-Journalismus übernehmen, bleiben manche Dinge unhinterfragt stehen.“ Mösslacher, Bieche, Stainer-Hämmerle, Gössinger, Kowal Foto © Markus Traussnig Die Zukunft des Journalismus, zumindest des fundierten und bezahlten, sehen Gössinger wie Mösslacher positiv: „Losgelöst davon, auf welcher Plattform er konsumiert wird.“

Das sagen die Jugendlichen Selina Kattnig: Ich merke, dass ich älter werde und anfange, mich aus den sozialen Netzwerken zurückzuziehen, ich rede da von Seiten wie ask.fm auf denen grobe Gerüchte über Mitschüler verbreitet werden. Lieber lese ich nun echte Nachrichtenseiten. Bernd Breuer: Schade, dass sich 90 Prozent der Diskussion um klassischen Medien drehten und nicht um soziale Netzwerke. Medien machen Fehler. Bei der Krim-Krise wurde das Referendum ignoriert, weil es pro russisch war. Das wirkt einseitig. Anna Proprentner: Ich bin eine der wenigen aus meiner Klasse, die ein Standard-Abo haben. Ich lese gerne ausländische Medien, weil mich der Blick auf Österreich aus dieser Perspektive interessiert – etwa bei der Präsidenten-Wahl, als alle fragten: Was ist da los? Marcel Büchl: Ich informiere mich vielfältig, lese aber auch gerne Dinge auf kleinen Blogs und eben nicht auf den großen Nachrichtenseiten. Mir geht es darum, meinen Medienkonsum vielfältig zu gestalten und sich nicht nur auf ein paar wenige Quellen zu verlassen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.