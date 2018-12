Nach einer Woche Pause öffnet heute Adeg in Ebenthal am neuen Standort. 16.000 Produkte stehen im Regal.

Victoria Tscharre (27) eröffnet heute ihren neuen Adeg-Supermarkt in Zell in Ebenthal © Weichselbraun

Dreieinhalb Kilometer weiter gibt es einen Billa und einen Spar, ein Hofer ist dort ebenfalls geplant und wenige Hundert Meter Richtung Klagenfurt bietet ein Merkur Supermarkt seine Waren an. Und dennoch: Um ihre Kundschaft macht sich Victoria Tscharre keine Sorgen. „Wir sind ein traditioneller Nahversorger am Land und das wird auch so bleiben.“ Heute eröffnet die 27-jährige Unternehmerin ihren neuen Adeg-Supermarkt in Zell in der Gemeinde Ebenthal.