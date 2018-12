Am Donnerstag ist es winterlich kalt. Vor allem in den Morgenstunden ist es zum Teil sehr frostig.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Frost hinterlässt seine Spuren © Kleine Zeitung/ Markus Traussnig

Wetter

Wir liegen in einer östlichen Bodenströmung, wobei in der Höhe sogar ein Tief über den Alpen vorhanden ist. Daher gibt es zum Teil hochnebelartige Wolken in unserem Land, die zunächst noch etwas auflockern dürften und somit der Sonne auch ein wenig Platz zum Scheinen lassen. Im Verlauf des Tages sind dann sogar einzelne leichte Schneeschauer nicht auszuschließen. "Dazu ist es nunmehr winterlich kalt und vor allem in den Morgenstunden ist es zum Teil sogar sehr frostig", meint Reinhard Prugger, Meteorologe beim Privatwetterdienst meteo experts. Die Temperaturen erreichen zum Beispiel in Paternion am Nachmittag nur Werte um -1 Grad.

Tipp des Tages

In der beheizten Turmstube des Stadtpfarrturms zu Klagenfurt findet heute Abend die Veranstaltung "Drum & Dance" statt. Tanz- und Trommelbegeisterte sind eingeladen, ihre Percussion- und Melodieninstrumente mitzubringen. Gemeinsam wird dann getrommelt, gerasselt, getanzt und gesungen. Kinder und Hunde sind ebenfalls willkommen. Die Veranstaltung ist für erfahrene und weniger erfahrene Trommler geeignet. Im Anschluss gibt es eine kleine Agape mit frischem Türmerbrot und warmen Tee.

Singen/Musizieren Klagenfurt. Stadtpfarrturm zu St. Egid. Heute, 13. Dezember, ab 19 Uhr.