Unternehmer Ernst Bauer wird von der Ballmutter zur Salonnière. Einmal im Monat lädt er in Schloss Maria Loretto zur musikalische-literarischen Veranstaltung. Erster Salon findet am 23. Jänner statt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ernst Bauer will im gesellschaftlichen Leben der Stadt neue Akzente setzen © Helmuth Weichselbraun

Unternehmer Ernst Bauer hat sich zuletzt als Organisator des Stadtballs einen Namen gemacht. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Neuauflage am 27. April. Parallel dazu ruft der Fremdenführer ein neues Format ins Leben. Der "Salon am See", so die Bezeichnung, zielt darauf ab, das gesellschaftliche Leben in Klagenfurt zu forcieren. "Ich sehe Lücken im Gesellschaftsleben der Stadt. Diese will ich auffüllen", sagt Bauer.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.