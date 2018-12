FPÖ und Kleinparteien wollen am kommenden Montag den Gemeinderatssaal verlassen, damit nicht abgestimmt werden kann.

Die FPÖ will Maria-Luise Mathiaschitz (im Bild) einen Strich durch die Rechnung machen © Markus Traussnig

Seit Tagen gibt es hitzige Diskussionen über den geplanten Verkauf der Benediktinerschule. Am Montag soll im Gemeinderat die Vergabe an die "Arge Benediktinerhof", hinter der unter anderem die Unternehmerfamilie Kanduth steht, besiegelt werden. Doch trotz Einigkeit der Koalitionspartner SPÖ, ÖVP und Grüne, die im Stadtsenat schon dafür gestimmt haben, könnte es nicht dazu kommen.

Denn die FPÖ will mit einigen Verbündeten Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) und Liegenschaftsreferent Markus Geiger (ÖVP) einen Strich durch die Rechnung machen. "Wir planen einen Auszug. Wenn nicht zwei Drittel der Mandatare anwesend sind, kann nicht abgestimmt werden", sagt Stadtrat Wolfgang Germ (FPÖ). Sowohl Gerhard Reinisch (Ex-FPÖ) als auch Klaus-Jürgen Jandl (Team Kärnten/Liste Jandl) machen mit. Beide wollen "ein Signal gegen das Vorgehen der Bürgermeisterin" setzen. Auch die zwei Ex-Grünen von Fair scheinen nicht abgeneigt. Klaus Kotschnig (BA) will sich noch informieren. Evelyn Schmid-Tarmann (Grüne) zieht den Auszug im Gegensatz zur Parteilinie "ernsthaft in Erwägung".

