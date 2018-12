Die gefährliche Altlast Neuner-Areal in Klagenfurt wird saniert. Wir sind Geschichte und Zukunftsplänen auf den Grund gegangen.

Derzeit wird das Neuner-Fabriksgelände entrümpelt. Über Weihnachten ruht die Baustelle © KLZ/Weichselbraun

1. Die Sanierung der Altlast Lederfabrik Neuner an der Walk in Klagenfurt hat jetzt begonnen. Was wird gemacht?

Bis 21. Dezember werden Vorbereitungsarbeiten durchgeführt. Das heißt, das 64.000 Quadratmeter große Areal wird entrümpelt, Baucontainer werden aufgestellt und eine Stromversorgung errichtet. Ab 7. Jänner startet die Dekontamination innerhalb der Gebäude. Die eigentlichen Abbrucharbeiten starten im März.

