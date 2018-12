Seit einigen Tagen stehen die Zapfsäulen still. Diskonter wartet nach Umbau mit Neuerungen auf.

Die Diskont-Tankstelle ist jetzt für einige Zeit geschlossen © Markus Traussnig

Autofahrer, die in der St. Veiter Straße in Klagenfurt unterwegs sind, haben es bestimmt schon bemerkt: Die A1-Diskont-Tankstelle an der Kreuzung zur Durchlassstraße ist seit wenigen Tagen geschlossen. Im Außenbereich sind Absperrgitter aufgestellt.