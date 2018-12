Turbulente Szenen spielten sich Montagabend in einem Mehrparteienhaus in Klagenfurt ab. Ein 49-jähriger Rumäne zwang seine um fünf Jahre ältere Gattin, ihm ihre neue Wohnung zu zeigen und drohte mit Mord.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei lieferte den Rumänen in die Justizanstalt ein © KLZ/Kanizaj

Heikler Polizeieinsatz am Montag gegen 22.15 Uhr in einem Mehrparteienhaus in Klagenfurt. Ein 49-jähriger Rumäne musste verhaftet werden, weil er zuvor seiner Gattin mit einem Küchenmesser in der Hand gedroht hatte, sie Umbringen zu wollen. Zudem zwang der Mann die Frau, ihm ihre neue Wohnung zu zeigen. Über Weisung der Staatsanwaltschaft ging es für den Rumänen direkt in die Justizanstalt. Nun folgen weitere Ermittlungen der Polizei.