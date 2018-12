Der 1974 in Klagenfurt geborene und in St. Veit an der Glan lebende Martin Hoi ist Landesmeister, Staatsmeister und mehrfacher Guinness-Weltrekordhalter in verschiedenen Kraftakten. 2001 wurde Hoi erstmals von Guinness World Records mit einer Urkunde für das Halten eines Bungee-Springers ausgezeichnet, im selben Jahr erhielt er seine zweite Guinness-Nennung als stärkster Schiffszieher. In den Jahren darauf folgten noch mehrere Eintragungen bei Guinness.