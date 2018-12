Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf einer Seehöhe von rund 2000 Metern kam es zur Tragödie © KLZ/Kanatschnig

Die Freude am Bergsport und die soziale Kompetenz, anderen helfen zu wollen, ließ im Juni einen Klagenfurter, seinen 18-jährigen Sohn und dessen um ein Jahr jüngeren besten Freund zu Mitgliedern der Bergrettungsortsstelle Klagenfurt werden. Alle drei durchliefen das Probejahr mit allen Ausbildungseinheiten mit Bravour. Am Sonntag waren der 18-Jährige und sein Freund auf dem Hochstuhl in den Karawanken unterwegs. Sie wollten eine rund 200 Meter hohen Felsnase in der Nordwand zum Gipfel durchklettern.

Mehr zum Thema Hochstuhl 18-Jähriger ist beim Klettern tödlich verunglückt