Zwei Feuerwehren stanen im Einsatz © KLZ

In Klagenfurt heulten am Montagmorgen die Sirenen. Grund dafür war ein schwerer Verkehrsunfall in Viktring. Neben der Rettung rückten auch die Berufsfeuerwehr Klagenfurt und die FF Viktring zu dem Unfallort aus.