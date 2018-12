Facebook

Vladimir Wakounig nahm den Menschenrechtspreis für das "Sommerkolleg Bovec" entgegen, Hanzej Rosenzopf für den Verein "IniciativAngola" © LPD/fritz-press

Der Kärntner Menschenrechtspreis ist am Wochenende an das „Sommerkolleg Bovec“ und den Verein „IniciativAngola“ verliehen worden. Das „Sommerkolleg Bovec“ ist ein Friedensprojekt für den Raum Slowenien – Friaul – Kärnten und feiert 2018 sein 25-jähriges Jubiläum. Ein Beispiel für gelebte Solidarität und Unterstützung für benachteiligte Völker durch diverse Projekte und zahlreiche Aktivitäten ist der Verein „IniciativAngola“. Es werden Jugendprojekte in Afrika unterstützt. Insgesamt 14 Projekte waren eingereicht worden.