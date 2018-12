Facebook

Das Gasthaus Schütz in Kirschentheuer gibt es seit 1663 © Weichselbraun

Seit dem Jahr 1663 gibt es das familiär geführte Radgasthaus Schütz in der Ortschaft Kirschentheuer in Ferlach. Ende September wurde es zugesperrt. Jetzt steht das Lokal gemeinsam mit dem angrenzenden Campingplatz und der Pension (25 Zimmer) um 980.400 Euro zum Verkauf. „Ich hoffe, wir finden jemanden, der unseren Betrieb übernimmt“, sagt Eigentümer und Gastwirt Johann Schütz. „Es steckt so viel Herzblut drin.“ In den vergangenen Jahren ist es für die Familie immer schwieriger geworden vor allem das Gasthaus zu führen. „Wir haben kein Personal mehr gefunden, weder Fach- noch Hilfskräfte“, sagt der 62-Jähriger. „Offenbar will keiner mehr in der Gastronomie arbeiten.“

Die Pension bietet 25 Zimmer Foto © Weichselbraun

Die Familie, die derzeit noch über dem Gastlokal wohnt, beschäftigte zeitweise rund zehn Mitarbeiter. Das Gasthaus war auch ein beliebter Veranstaltungsort für die ganze Region und regelmäßiger Treffpunkt vieler Vereine.

