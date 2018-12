Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Stadtzeitung wurde ein Käufer gesucht © KLZ/Reiner

Aufmerksamen Lesern der Klagenfurt Zeitung ist es vielleicht aufgefallen. Im Oktober hat die Immobilien Verwaltung Klagenfurt (IVK) der Landeshauptstadt per Inserat einen Käufer für das alte Feuerwehrhaus in Viktring gesucht. Die rund 700 Quadratmeter große Liegenschaft befindet sich beim Stift Viktring. Im Inserat heißt es, dass der Wert auf 89.000 Euro geschätzt worden ist. Es gäbe einen gewissen Sanierungsbedarf. Interessenten konnten bis Ende Oktober ein Angebot einbringen. Ein Käufer wurde gefunden. Er hat 90.100 Euro geboten. Eigentlich hätte der Verkauf in dieser Woche von den IVK-Aufsichtsräten, also den Mitgliedern des Stadtsenats, abgesegnet werden sollen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.