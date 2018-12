Indoor hergestellte CBD-reiche Hanfblüten kann man jetzt rund um die Uhr in einem Automatenshop kaufen. Suchtgiftexperte hat seine Bedenken.

Bei einer Waschanlage am Südbahngürtel steht jetzt ein Hanfautomat © Weichselbraun

Da staunt man nicht schlecht: Im Bereich einer Autowaschstraße am Klagenfurter Südbahngürtel kann man jetzt rund um die Uhr Hanf einkaufen. "Hanfshop24 ist der Automatenshop für hochwertige CBD Hanfprodukte, die zu jeder Tages- und Nachtzeit gekauft werden können" heißt es auf der Homepage des Betreibers. Was kann man kaufen? Beispiel: CBD Blüten "AK-47", das sind indoor hergestellte CBD-reiche Hanfblüten. Der THC-Gehalt ist geringer als 0,3 Prozent und somit legal in Österreich. Es gibt sogar eine spezielle Christmas-Box. Neben Blüten, findet man im Automaten auch Honig, Bio-Hanföl, Hanfblütentee und andere Produkte.