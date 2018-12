Facebook

Bisher unbekannte Täter besprühten in der Nacht auf Donnerstag in Krumpendorf Türen und Wände einer öffentlichen WC-Anlage, eine Eisentüre, eine Gartenhütte und eine Parkbank mit Sprühlack in verschiedenen Farben. Die Höhe des Sachschadens ist laut Polizei noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen noch. Auf der Facebook-Seite von "Krumpendorf am Wörthersee News" wurden Fotos gepostet.