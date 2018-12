Facebook

Salz zu streuen ist jetzt absolut notwendig © AP

Wetter

Eine auf den Bergen sehr windige West- bis Nordwestströmung bleibt klar wetterbestimmend. Eine schwache Wetterfront streift von Nordwesten her unser Land. Vor allem zu Beginn des Tages bzw. am frühen Vormittag können gebietsweise unergiebige Regen- oder Schneeschauer durchziehen. "Abschnittsweise besteht dann auf manchen Straßenabschnitten auch die Gefahr von gefrierendem Regen und Glatteis", warnt der Wetterfachmann Werner Troger. Vorsicht ist also auf jeden Fall angebracht. Am Nachmittag zeigen sich vermehrt Wolkenlücken, speziell nach Westen hin. Beispielsweise im Raum Ferlach hat es die Sonne wohl ganztags eher schwer. Die Höchstwerte schaffen rund 3 bis 7 Grad. Dazu wenig Wind!

Tipp des Tages

Das Theater Waltzwerk präsentiert "Morgen, Findus, wird’s was geben" nach den Büchern von Sven Nordqvist. Das Stück handelt von Petersson und seinem Kater Findus. Seit der alte Petersson dem frechen Kater vom Weihnachtsmann erzählt hat, hat dieser nur noch einen Wunsch: dass der Weihnachtsmann auch zu ihm kommt. Petersson möchte ihn nicht enttäuschen. Da wird gezeichnet und gesägt, gehämmert und gebohrt. Dass trotzdem alles ganz anders kommt, als Pettersson geplant hat, kann nur daran liegen, dass manchmal Dinge geschehen, die man einfach nicht erklären kann.

Kinder/Familie St. Johann/Ros. k & k., Heute, 6. 12., 16 Uhr. Ab vier Jahren. Weitere Termine/Karten: Tel. 0676-574 48 33, www.waltzwerk.at