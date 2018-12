Facebook

Wie die Polizei jetzt bekannt gab, wurde bereits am 26. November ein 26-jähriger Klagenfurter aufgrund einer Festnahmeanordnung des Landesgerichts festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert. Der 26-jährige steht im Verdacht, im Herbst mehrere hundert Gramm Heroin an drei Abnehmer verkauft zu haben.