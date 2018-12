Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© stockpics - Fotolia

Am Mittwoch ist über das Vermögen der Firma Metallbau Fischer-Poschinger in Pischeldorf am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet worden. Laut KSV1870 sind 15 Dienstnehmer betroffen. Es gibt 55 Gläubiger. Passiva in Höhe von 470.000 Euro stehen Aktiva in Höhe von 160.000 Euro gegenüber.