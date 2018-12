Facebook

Feier zum 100. Geburtstag. Am Foto von links: Heribert Kulmesch (heute Bürgermeister), Maria Olip und Engelbert Wassner (damals Bürgermeister) © Gemeinde Zell

"Für einen Spaß war Maria Olip immer zu haben", sagt Heribert Kulmesch, Bürgermeister von Zell-Sele. Egal ob am Sonntag auf dem Weg zur Kirche oder bei ihren Alltagswegen, für jeden Nachbarn in der kleinen Gemeinde hatte sie ein scherzhaftes Wort. "Ihr Humor hat sie wirklich besonders ausgezeichnet", sagt der Bürgermeister. Dabei hatte sie keineswegs immer ein leichtes Leben. Ihre Arbeit im bäuerlichen Bereich war schwer und die alleinstehende Frau, die zuletzt eine der ältesten Kärntnerinnen war, erlebte etliche Höhen und Tiefen in ihrem Leben.