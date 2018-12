Das „Tor“ zum Klagenfurter Stadtteil St. Ruprecht erstrahlt jetzt in einem hellen, bunten Farbenmix.

Künstler David Mase, Ernst Nagelschmied (Leiter Drogenambulanz) , Thomas Valent (Leiter Abteilung Bildung), Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz und Bildungsreferent Stadtrat Franz Petritz begutachten die neu gestaltete Unterführung St. Ruprecht © Stadtpresse/Spatzek

Einen Monat lang haben die städtischen Streetworker mit vier Klienten und dem Klagenfurter Künstler David Mase an der Gestaltung der etwa 150 Meter langen Unterführung St. Ruprecht gearbeitet. Mit bunten Farben, Farbwalzen und Pinsel wurde dem „Tor“ zum Stadtteil St. Ruprecht ein helles und modernes Design verpasst. „St. Ruprecht steht für Multinationalität. Wir haben uns daher an den Flaggen der Heimatländer der Bewohner orientiert und diese Farben in den Mustern eingearbeitet. Eine orange und eine weiße Linie ziehen sich durch das gesamte Wandbild. Das steht für Dialog und Bewegung“, erklärt Mase.