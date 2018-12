Bei den Klagenfurter Stadtbussen kommt es an den Feiertagen im Dezember zu Fahrplanänderungen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Weichselbraun

Am Samstag, 8. Dezember (Mariä Empfängnis), gilt der Samstags-Fahrplan.

Am Heiligen Abend (Montag, 24. Dezember) kommt das „Christkind“ auch zur KMG – Klagenfurt Mobil GmbH – deshalb fahren die Klagenfurter Stadtbusse abends ausnahmsweise früher in die Garage.

Die letzten Abfahrtszeiten der verschiedenen Linien ab dem Klagenfurter Heiligengeistplatz bewegen sich zwischen 18.10 und 19.37 Uhr (siehe Samstags-Fahrplan). Die Linie 43 „FH Kärnten“ wird nicht bedient.