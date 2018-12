Facebook

Prachtvoll: Die Zierkirschen-Allee in der Ferdinand-Jergitsch-Straße © Stefan Jäger (Archivfoto)

Im Westen von Klagenfurt sind größere Baumgestaltungsmaßnahmen

notwendig. Nämlich in der Ferdinand-Jergitsch-Straße, der Linsengasse, am

Stauderplatz und der Kreuzberglspielwiese.

In der Ferdinand-Jergitsch-Straße müssen aufgrund der Generalsanierung der Straße elf japanische Zierkirschen entfernt werden. Nach Fertigstellung der Straßenbauarbeiten wird die Allee neu angelegt, es werden wieder Zierkirschen gepflanzt. Ein Transparent informiert die Anrainer vor Ort über alle geplanten Maßnahmen.

In der Linsengasse müssen drei Ahornbäume und am Stauderplatz drei Akazien wegen Faulstellen im Stamm sowie absterbender Kronen gefällt werden. In beiden Fällen sind Nachpflanzungen vorgesehen. Ebenfalls entfernt werden muss im Bereich der Kreuzberglspielwiese eine

Hainbuche, die einen starken Brandkrustenpilzbefall aufweist.