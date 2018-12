Tagsüber wurde in das Haus eines Pensionisten in Ferlach eingebrochen. Schadenshöhe steht noch nicht fest. In der Vorwoche gab es auch schon einen Einbruch im Gemeindegebiet.

Vor rund einer Woche gab es bereits einen Einbruch in Ferlach (Symbolfoto) © Fuhrmann

Bisher unbekannte Täter brachen am Dienstag, 3. Dezember 2018, tagsüber in das Ferlacher Wohnhaus eines 66-jährigen Pensionisten ein. Mit einem unbekannten Werkzeug wurde die versperrte Zugangstüre zum Wintergarten und in weiterer Folge die Terrassentüre aufgebrochen. So gelangten die Einbrecher in den Wohnraum.

