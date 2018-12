Facebook

Zwei Stunden lang können die Kinder kostenlos basteln © Pillat

Das Klagenfurter Wirtschaftsservice und die „Kinderwerkstadt“ des Hilfswerks bieten an den Adventsamstagen kostenlose Kinderbetreuung an. Bis 22. Dezember können Kinder jeweils samstags zwischen 9 und 18 Uhr zwei Stunden kostenlos in der „Kinderwerkstadt“ Kleinigkeiten basteln, während Eltern in der Innenstadt ihre Einkäufe erledigen. Gutscheine gibt es in der Tourismusinfo am Neuen Platz, beim Hilfswerk und bei Innenstadtbetrieben.