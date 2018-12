Facebook

40 Krampusgruppen nahmen am Samstag beim Krampuslauf in Klagenfurt teil © Klz/Weichselbraun

"Das stimmt so nicht", sagt Josef Pickl-Hafner. Er ist der Veranstalter des Krampuslaufes, der Samstagabend in Klagenfurt über die Bühne gegangen ist. Ein 26-Jähriger zeigte einen Krampus wegen Körperverletzung bei der Polizei an, nachdem ihm dieser mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Danach begab sich der Völkermarkter ins Unfallkrankenhaus, um seine Wunden versorgen zu lassen.