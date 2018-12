Zwischenfall beim Klagenfurter Krampuslauf: Als ein Maskierter mit dem Horn zu nahe an ein Kind kam, bat er ihn, Abstand zu halten. Daraufhin nahm der Krampus die Maske ab und schlug den Mann mit der Faust ins Gesicht.

Zehntausende Zuschauer beim Krampuslauf in Klagenfurt © Klz/Weichselbraun

Ein 26 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Völkermarkt war Samstagabend als Zuseher beim Krampuslauf in Klagenfurt. Als er bemerkte, dass ein Krampus mit seinem Horn gefährlich nahe an ein Kind herankam, fasst er den Maskierten an seinem Horn und sagte ihm, dass er aufpassen soll.