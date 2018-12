Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heute kommt in Klagenfurt der Krampus! Einer? Nein: Hunderte!! © Helmuth Weichselbraun

Einige der haarigen Gesellen wurden in der Innenstadt von Klagenfurt schon am Nachmittag gesichtet. Aber so richtig los ging es erst am Abend. Um 19 Uhr hat der Krampuslauf begonnen. "Hunderte Krampusse nehmen daran teil", sagt Josef Pickl-Hafner, der Organisator der Veranstaltung: "Von der Landesregierung geht es durch die Bahnhofstraße bis zum Alten Platz."