Spaß muss sein: Pilger Stangl am Brienzersee (Schweiz) © Privat

Kurz nach seiner Rückkehr übergab Gustav Stangl einer karitativen Organisation 20 Anzüge. „Auf dem Jakobsweg kommt man mit so wenig aus. Ich versuche, diesen Minimalismus im Alltag zu übernehmen“, sagt der pensionierte Banker zufrieden. Hinter Stangl liegen 3700 Kilometer, die er zu Fuß in 21 Wochen zurückgelegt hat.

Auf Schusters Rappen ging es von seiner Heimatstadt Klagenfurt ans „Ende der Welt“ nach Kap Finisterre in Spanien, wobei der 61-Jährige das erste Stück in die entgegengesetzte Richtung marschiert ist. Stangl wollte vom Ausgangspunkt des österreichischen Jakobsweges – von der slowakischen Grenze bei Bratislava – starten. Und wer ein echter Pilger ist, der geht dorthin auch zu Fuß, sagte sich Stangl.

Der Pensionist durchwanderte alle neun Bundesländer, die Schweiz, Frankreich und Spanien. Nach 147 Tagen war er an seinem Ziel angekommen. Ans Abbrechen dachte der Klagenfurter nie. War der Camino manchmal noch so beschwerlich, „am nächsten Tag war immer alles neu.“

Wanderschuhe dreimal erneuert

Zweimal musste sich Stangl ein Hühnerauge entfernen lassen, einmal eiterte eine Zehe. Dreimal erneuerte der Pilger seine Wanderschuhe, wobei es beim dritten Wechsel etwas komplizierter war. Stangl hatte sich die Schuhe nach Frankreich schicken lassen. Doch sie blieben beim Zoll stecken. Da er nicht länger als zwei Tage pausieren wollte, kam ihm eine Idee. Neben seiner Herberge war ein Schuster. „Er hat mir meine Wanderschuhe mit neuen Sohlen ausgestattet. Das war die beste Lösung“, sagt Stangl. Alles in allem hat der Pilger nur an zwölf Tagen pausiert.

„Reifenwechsel“: In Frankreich ließ sich Stangl seine Wanderschuhe neu besohlen © Privat Auf seinem Weg meinte es Petrus gut mit dem Klagenfurter. „Ich hatte nur vier Regentage“, sagt Stangl und lächelt. Durchschnittlich 26 Kilometer betrug das tägliche Pensum. Sein Weg war nicht nur eine Reise, auf der er sein Leben reflektiert hat. Der Klagenfurter hat auch viele Menschen unterschiedlichster Nationalitäten kennengelernt und mit ihnen Gespräche geführt. So manch einer wollte nicht glauben, dass er von seiner Heimatstadt aufgebrochen war.

Eine ganz besondere Begegnung war jene mit einem Taiwanesen im niederösterreichischen Melk. „Er ist seit dem Jahr 2015 mit dem Rad auf Weltreise und ist bis 2021 unterwegs“, erzählt Stangl. In Österreich und der Schweiz hat Stangl vornehmlich in Hotels, Pensionen und Gasthäusern übernachtet. „In Frankreich gibt es Familien, die gegen einen geringen Betrag Pilger bei sich aufnehmen“, erzählt der Klagenfurter.

Die Ankunft in Santiago de Compostela mit seiner imposanten Kathedrale war für Stangl ein emotionaler Moment. „2013 bin ich den klassischen Jakobsweg von Frankreich aus gegangen“, holt Stangl aus. Damals hatte sich nach 300 Kilometern das Schienbein entzündet. Die Schmerzen waren groß, er wollte aufgeben. Dann lernte er einen Amerikaner kennen. Dieser hatte Stangl geraten, vier Tage zu pausieren und dann in kleinen Schritten weiterzugehen. Es hat funktioniert. „Damals habe ich mir vorgenommen, in meiner Pension den gesamten Jakobsweg zu gehen, von zu Hause aus.“ Den Rat seines Pilgerfreundes hatte er sich dieses Mal zu Herzen genommen. In der Kathedrale gedachte Stangl seiner. „Dreieinhalb Jahre lang standen wir in Kontakt. John starb an einer Krebserkrankung.“

Mit einem Sonnenuntergang in Kap Finisterre und vielen schönen Begegnungen im Gepäck ging Stangls Reise schließlich zu Ende.

