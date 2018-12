Facebook

© Steinthaler/Kärntner Messen

Die Gerüchte sind nicht neu: Investor Franz Peter Orasch, der in den letzten Jahren in Klagenfurt mehr als zwei Dutzend Objekte gekauft und teilweise auch schon saniert hat, soll auf das Klagenfurter Messegelände spitzen. Nachdem ihm das Land Kärnten den Flughafen schon verkauft hat, wäre das der zweite Mega-Deal in der Landeshauptstadt. Doch damit nicht genug. Orasch plane eine Verlegung der Messehallen an den Flughafen, wurde der Kleinen Zeitung von mehreren Quellen versichert. Selbst Infrastruktur Minister Norbert Hofer ließ diesen Plan in einem Interview anklingen. Das zehn Hektar große Messegelände im Zentrum Klagenfurts könnte dann von Orasch als neuer Stadtteil entwickelt werden.

