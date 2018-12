Facebook

Osama Said Ali aus Syrien fand in Klagenfurt Zuflucht © Markus Traussnig

Kärnten ist wie meine zweite Heimat“, sagt Osama Said Ali (27). Der Syrer musste seine alte Heimat aufgrund des Krieges verlassen. Er flüchtete, als er zum Militär einberufen wurde. Seine Reise führte ihn vom Damaskus, in die Türkei, nach Griechenland, Makedonien, Serbien, Ungarn nach Österreich. Mit dem Auto, zu Fuß und mit dem Bus gelangte er in die Türkei. Von dort brachten ihn Schlepper nach Österreich. Mit einem völlig überfüllten Boot ging es Richtung Griechenland. „Statt 20 waren 50 Personen an Bord. Die Stimmung war panisch und traurig“, erzählt Osama. Mitten auf dem Meer ging der Motor aus. „In dem Moment sah ich dem Tod ins Auge. Das Boot hätte kentern können.“ Ein Polizeiboot aus Griechenland rettete sie und brachte sie an Land.

Die Schlepper brachten die Menschen im Schutz der Dunkelheit mit Bus und Autos über die Grenzen, ohne kontrolliert zu werden. „Sie nutzten unser Leid schamlos aus. Ein paar Kilometer vor Wien schmiss er uns raus“, erzählt der Syrer. Danach gingen sie auf der Autobahn, bis die Polizei sie aufgriff. Die Reise kostete ihn 4200 Euro.

Osama landete in einem Flüchtlingsheim in Traiskirchen, später wurde er nach Krumpendorf gebracht. Dort traf er bei einer Veranstaltung seinen jetzigen Mentor Alfons Küsters. Der Syrer bemühte sich sofort, Deutsch zu lernen. Bei jedem Wetter fuhr er dreimal wöchentlich mit dem Fahrrad 30 Kilometer nach Völkermarkt zum Deutschkurs.