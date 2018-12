Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Starkes Duo: Ulli Vogelleitner und Karin Münch © Schild

Gastronomisch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen haben Karin Münch und Ulli Vogelleitner. Die beiden miteinander verschwägerten Langzeitfreundinnen eröffneten vergangene Woche ihr Kamot Café im ehemaligen Fresco in der Klagenfurter Bahnhofstraße. Mit dem Ergebnis, dass es sich ehemalige Gäste des Fresco, übrigens einem Lieblingslokal von Münch, und die Besucher des ehemaligen Jazzkellers Kamot, den Münch mit Rudi Naraunig in den 1980ern ins Leben gerufen hatte, bereits in den ersten Tagen gemütlich gemacht haben.

Durch die großen Fensterscheiben sieht man bei einem Kaffee, wer draußen vorbeispaziert. Zehn verschiedene Sonnentor-Tees gibt es in der Halbliterkanne für 3 Euro. Ein kleines, kamotes Hausbier um 3,10 Euro oder ein großes um 3,70 bietet sich bei jazziger Hintergrundmusik ebenfalls an.

Für den kleinen Hunger backen die Lokalbetreiberinnen, die von Köchin Andrea Winkler unterstützt werden, preislich ab 4,50 Euro gerne eine der mit Hand frisch belegten Baguette-Variationen auf, so, wie man sie auch im Kellerlokal stets gerne aß. Mit selbstgemachter Cocktailsauce, wie einst.

Zu Mittag gibt es Suppe um 3,80 Euro. Das Mittagsgericht ist in der Preisklasse von 7,90 bis 8,90 Euro ab 11.30 Uhr so lange erhältlich bis alle Portionen aufgegessen sind.

Für Dienstag ist ein Kartoffel-Zucchini-Auflauf geplant. Am Freitag und Samstag soll ein Chilli richtig einheizen. Im Frühjahr wird das erste große Live-Konzert im Burghof für Stimmung sorgen. Über den Winter könnten bereits kleinere Combos im Lokal auftreten.

Mehr zu Thema Das Kult-Lokal ist zurück

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.