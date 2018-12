Mamabo-Gründerin Isabella Hold„Wenn Frauen Unternehmer werden, sagen die Leute: lieb“

Facebook

Isabella Hold © ©helgebauer

Sie sind Mutter zweier Kleinkinder und starten dennoch gerade mit einem Start-up durch. Warum tun Sie sich das Gründen gerade in dieser Lebensphase an?

Isabella Hold: Weil gerade diese Lebensphase der Grund für meine Selbstständigkeit ist. Mein erster Sohn war ein Schreibaby. Man ist gestresst, das Stillen klappte nicht und zum Einkaufen bleibt da eh keine Zeit. Da kam mir der Gedanke: Kann das bitte jemand für mich erledigen? Damit ich mehr Energie für mein Kind habe. So entwickelte ich das Abo-Modell für die Grundausstattung beim Babygewand.

