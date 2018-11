Früheres Hypo-Headquarter"Wollen Gebäude aus dem Dornröschenschlaf erwecken"

Heta verkauft frühere Hypo-Zentrale an Schweizer Immobilien-AG. Deren Eigentümer bleiben ungenannt. Erste Pläne mit dem Gebäude erläutert der Rechtsbeistand der Schweizer, Ulrich Paulsen.

Wie exklusiv berichtet, ist seit Donnerstag der Verkauf des früheren Headquarters der Hypo-Alpe-Adria in Klagenfurt durch die Hypo-Nachlassverwalter der Heta unter Dach und Fach. Als Käufer tritt die Maximo GmbH in Erscheinung. Diese gehört zu 100 Prozent der in der Schweiz beheimateten Stern Real Properties AG, die die im Juni 2018 ins Handelsregisteramt des Kantons Zürich eingetragen wurde.

