Das Keutschacher Gemeindeamt © Markus Traussnig

In den kommenden Wochen treten die 19 Mitglieder des Keutschacher Gemeinderats gleich zwei Mal zusammen. Am 6. und am 20. Dezember.

Und vor allem die zweite Sitzung bietet Zündstoff. Denn da muss die „Causa Amtsleiterin“ auf der Tagesordnung stehen. Wie berichtet, wurde die Frau letztinstanzlich wegen Untreue zu einer – mittlerweile herabgesetzten – Strafe von 8200 Euro verurteilt. Sie habe sich selbst, aber auch Mitarbeiterinnen im Gemeindeamt, über Jahre Zulagen ohne entsprechende Rechtsgrundlage ausbezahlt. Schadenssumme: rund 30.000 Euro.

