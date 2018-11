Facebook

Teigwaren von Karnerta sind gefragt - nun müssen Gnocchi zweier Chargen rückgerufen werden © Fritz/KK

Produktrückruf der Kärntner Karnerta: In einer Verpackung des Produktes „Don Giovanni Gnocchi, 400g“ wurde ein Glasfragment gefunden. Aus "Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes" ruft Karnerta diesen Artikel zurück. Produkte mit den Chargennummern und Mindesthaltbarkeitsdaten "4468 / 08.12.2018" sowie "1478 / 12.12.2018" sind demnach nicht zum Verzehr geeignet.

Das Produkt war vorübergehend in Filialen von Karnerta, Maximarkt in Vöcklabruck, Salzburg, Linz, Haid, Wels sowie Unimarkt in ganz Österreich erhältlich und kann in diesen Filialen zurückgegeben werden.

Kaufpreis wird erstattet

Den Kaufpreis bekommen Kunden auch ohne Kaufbeleg rückerstattet. Diese Warnung besagt nicht, so Karnerta, dass "die Gefährdung vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht wurde." Andere Chargen und Produkte von Don Giovanni und Karnerta seien davon nicht betroffen und können bedenkenlos konsumiert werden.

Für nähere Informationen wurde eine Hotline unter der Telefonnummer 050 40 20 36 51 eingerichtet.