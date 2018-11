Facebook

Ein Klagenfurt hat Donnerstagnachmittag in seinem Arbeitszimmer einen uralten Tresor seines Onkels geöffnet. In diesem befand sich eine längliche Metallröhre, aus der auch Kabel ragten, die wie ein Rohrbombe aussieht. Der Waidmannsdorfer alarmierte sofort die Polizei. Experten der Polizei schauten sich den Gegenstand an. Sie vermuten darin, laut ersten Informationen, eine giftige Substanz. Der verdächtige Gegenstand wurde aus Sicherheitsgründen in die Garage gebracht. Der Bereich wurde abgesperrt.