Am Süding hat am Donnerstag eine Filiale von Pagro Diskont eröffnet. Vier Mitarbeiter werden beschäftigt.

Pagro Diskont hat 150 Filialen in Österreich © Pagro Diskont/KK

Am Donnerstag hat am Südring 221 in Klagenfurt eine Filiale von Pagro Diskont eröffnet. Auf einer Verkaufsfläche von 600 Quadratmetern wird eine umfangreiche Artikelauswahl für den Büro- und Schulbedarf angeboten. Auch Hobby-Bastler, Deko-Freunde und Kreative kommen auf ihre Kosten. Das Sortiment umfasst insgesamt mehr als 10.000 Artikel. Vier Mitarbeiter sind in der Filiale beschäftigt. Als Eröffnungsangebot erhalten bis 1. Dezember alle Kunden minus 20 Prozent auf den gesamten Einkauf.